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Çukurca’da dondurucu soğuklar
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla her taraf buz tuttu.
HAKKARİ 30.01.2022, 13:20
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla her taraf buz tuttu.
İlçede çatılarda oluşan buz sarkıtlarının uzunluğu 3 metreyi aştı. Bazı gençler buz sarkıntıların önüne geçerek hatıra fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Öte yandan, Hakkari il genelinde kapalı olan 7 köy ve 26 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.