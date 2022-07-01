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Çukurca’da dev çekirge görüntülendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde dev "Çağaboğan" çekirgesi görüntülendi.

HAKKARİ 01.07.2022, 09:59
Çukurca’da dev çekirge görüntülendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde dev "Çağaboğan" çekirgesi görüntülendi.

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında Adem Çiftçi isimli vatandaş, arazide gezdiği sırada önüne çıkan gri renkli dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören Çiftçi, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" çekirgesi olduğunu öğrendi.

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen ve cep telefonu ile görüntüleyen Çiftçi, gördüğü dev çekirge karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

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