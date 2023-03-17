Çukurca’da deprem şehitleri anıldı

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenler için Hakkari’nin Çukurca ilçesinde mevlit okutuldu.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel Müdür Mintez Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Malatya’da yaşanan depremde anne ve babasını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Malatya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahid Tunç’un Çukurca’daki mezarını ziyaret ederek dua etti. Ardından Tunç’un ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren İLKSAN heyeti, Cuma namazı öncesi Emir Şaban Camii’nde depremde yaşamını yitiren eğitimciler ve vatandaşlar için mevlit okutulup dua etti.