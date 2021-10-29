Çukurca’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çukurca Şehit Jandarma Adnan Bahat Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Kaymakamı Hasan Kurt, 2. Hudut Tugay komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Saim Tabak, Belediye Başkanı Ensar Dündar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Kaymakam Kurt, "Her asırda tarihe altın harflerle yazılı kahramanlıklar bırakan bu milletin, günümüz bilim ve teknoloji dünyasında da adını altın harflerle yazabilmesi için Cumhuriyetimizin sarsılmaz değerleri ışığında var gücümüzle hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Öğrencilerin sahne gösterilerinin ardından Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve Resim Öğretmeni Canan Ölmez tarafından Atatürk tablosu Kaymakam Hasan Kurt’a hediye edildi.