Çukurca’da bilgilendirme semineri

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi.

Çukurca Gençlik Merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, kadınlara yönelik bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle ilçedeki herkesimden toplanan vatandaşlara, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans göstermesi konusunda bilgilendirme semineri düzenledik. Katılımın yoğun olması bizleri oldukça sevindirdi. Amacımız, ülkedeki şiddete maruz kalan bütün kadınlara rehber olup, toplumun şiddete karşı sıfır tolerans uygulaması yönünde bilgilendirmektir” dedi.

Seminere Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Teke, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.