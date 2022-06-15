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Çukurca’da Batminton müsabakaları yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ çerçevesinde Badminton müsabakaları devam ediyor.

HAKKARİ 15.06.2022, 20:22
Çukurca’da Batminton müsabakaları yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ çerçevesinde Badminton müsabakaları devam ediyor.

Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ çerçevesinde yapılan spor müsabakaları devam ediyor. İlçe kapalı spor salonunda yapılan Batminton yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yapılan müsabakalara gençler kategorisinde Mirali Özer 1’inci, Harun Güneş 2’inci ve Cıvan Arslan 3’üncü oldu.

Yıldızlar gurubunda ise Arya Duman 1’inci, Mordem Argeş Ertunç 2’inci ve Mizgin Kapan 3’üncü oldu.

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