Çukurca yoluna inen kayalar temizlendi

Hakkari-Çukurca karayolunun Başakşen mevkiinde yola inen kayalar ekipler tarafından temizlendi.

Bölgede etkili olan yağışlardan dolayı dağlardan kopan kayalar Hakkari-Çukurca karayolu yolunu ulaşıma kapattı. Köprülü köyünde bulunan karayolları ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile Hakkari-Çukurca karayolu tekrar ulaşıma açıldı.