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Çukurca yoluna inen kayalar temizlendi
Hakkari-Çukurca karayolunun Başakşen mevkiinde yola inen kayalar ekipler tarafından temizlendi.
HAKKARİ 05.03.2021, 14:25
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Hakkari-Çukurca karayolunun Başakşen mevkiinde yola inen kayalar ekipler tarafından temizlendi.Bölgede etkili olan yağışlardan dolayı dağlardan kopan kayalar Hakkari-Çukurca karayolu yolunu ulaşıma kapattı. Köprülü köyünde bulunan karayolları ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile Hakkari-Çukurca karayolu tekrar ulaşıma açıldı.