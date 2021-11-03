Çukurca Kaymakamlığından açıklama

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki huzur ortamını bozmak isteyenlerin olduğu vurgulandı.

Çukurca Kaymakamlığından yapılan yazılı basın açıklamasında, ”Son günlerde kimi medya organlarında Çukurca ve civar köylerimizdeki vatandaşlarımızın özel hayatlarına dair, whatsapp uygulaması üzerinden gönderilen mesajlar ile münferit olayları genelleyerek bazı köy korucularımızı, güvenlik güçlerimizi de olaylarda zikrederek yapılan paylaşımlar ile vatandaşlarımız, köy korucularımız ve güvenlik güçlerimiz zan altında bırakılarak yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şehrimizdeki tesis edilen huzur ve güven ortamı, bozulmak istenmektedir. Bahsedilen olaylarla ilgili yapılan haberler ve paylaşımlar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, münferit nitelikli olaylardır. Ayrıca bu konu ile ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir” denildi.