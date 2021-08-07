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Çukurca ilçesine yapılan resimler göz kamaştırıyor

Hakkari’nin Çukurca ilçe girişine yapılan yöresel motiflerle kaplı resimler vatandaş tarafından beğeni kazandı.

HAKKARİ 07.08.2021, 12:22
Çukurca ilçesine yapılan resimler göz kamaştırıyor

Hakkari’nin Çukurca ilçe girişine yapılan yöresel motiflerle kaplı resimler vatandaş tarafından beğeni kazandı.

Çukurca Belediyesi tarafından yaptırılan ve Çukurca ilçesine has motiflerden oluşan taş resimler Çukurcalı ressam Fahrettin Duran tarafından hazırlanmaya başlanıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin doğallığı ve özüne uygun tanıtımını yapmayı hedefleyen bir çalışma başladıklarını belirtti. Başkan Dündar yapılan bu çalışmayla beraber ilçe sakinlerinden çok olumlu mesajlar aldıklarını ifade ederek Çukurca’nın tanıtılması konusunda bu motif ve resimlerin katkı sağlayacağı kanısında olduklarını belirtti.
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