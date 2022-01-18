Çukurca huzur ortamıyla birlikte eğitimde atağa geçti

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde sağlanan huzur ortamıyla birlikte eğitimde atağa geçildi.

Bölgedeki eğitim kalitesini artırmak için tüm kurum, kuruluşlar, seferberlik ilan etti. Eğitim adına Millî Eğitim Bakanlığının çalışmalarına ilaveten yerelde etkili ve kaliteli projeler geliştiriliyor. Bir yandan Avrupa’ya açılan eğitim projeleri kabul görürken, diğer yandan bölgede okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için farklı projelere imza atılıyor. Her alanda değişim ve dönüşümün yaşandığı Hakkari’nin Çukurca ilçesinde; kaymakamlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediye, gençlik ve spor müdürlüklerinin destekleriyle ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projesi başlatılmıştı. Yavaş yavaş meyvelerinin alındığı bu projenin ödül töreni ise Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat ÇPAL konferans salonunda düzenlendi.

Programa, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Ahmet Can Kaledere, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve video gösteriminin ardından konuşan Kaymakam Hasan Kurt, “Projemiz için kamu kurumları, hayırseverler ve diğer şehirlerimizden destekler aldık. İlçede eğitimdeki kalite yükseliyor. Çukurca’da yetişmiş ve ülkesine hizmet etmeye başlayan birçok kişiyi, artık bürokraside, mülkiyede görüyoruz. Huzur ortamının oluşmasıyla Çukurca gelişiyor ve dönüşüyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise Hasan adlı bir öğrencinin etkili bir hikayesiyle başladığı konuşmasında, “Çukurca’da, öğrencilerimizin geleceklerine önemli katkılar sağlayacak, aynı zamanda fikirlerini ifade edebilecekleri, hayal güçlerini kullanarak üretken, bilimsel ve sanatsal yönlerini geliştirebilecekleri çok önemli yerel ve evrensel bilim ortamları oluşturduk. Valimizin riyasetinde, kaymakamımızın destekleriyle ilimiz genelindeki eğitim sorunları için getirdiğimiz köklü değişimler ve projelerle eğitimdeki başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ise “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesiyle tüm öğrencilere temas ettiklerini belirterek, “Bizleri bu projenin bir parçası haline getiren ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Hasan Kurt’a, il müdürümüze ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müzik dinletisinin ardından, birçok alanda ödüller verildi. Akıl ve zeka oyunları kapsamında mangala, koridor, abalone, tangram, hanoi kulesi, reverse, dokuz taş, dama, satranç, hedef 5, kağıt kalem oyunları, futbol turnuvası, masa tenisi, kitap okuma, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Projenin ikinci yarıyılda da devam edeceği ve dereceye girenlere yine ödül verileceği belirtildi.