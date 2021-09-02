Çukurca Fotosafari ve Doğa Festivali başladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 3. Fotosfari ve Doğa Festivali başladı.

Çukurca Kaymakamlı ve Çukurca Belediyesinin organize ettiği, Hakkari Valiliği ve Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği festival, Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübünün Zap Nehri’ndeki rafting gösteriyse başladı. Yapılan rafting organizasyonuna Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur ve ilçedeki spor severler katıldı.

Festival kapsamında akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Meydanı’nda sanatçı Ahmet Öngel bir konser verdi.