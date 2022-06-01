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Çukurca Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

HAKKARİ 01.06.2022, 16:20
Çukurca Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede muhtemel bir yangın ve afet durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, ilçe emniyet müdürlüğü, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri katıldı. Senaryo gereği hastanenin tomografi ünitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Binada mahsur kalan hasta ve personel ise AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak başka hastanelere sevk edildi.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Fatma Rahmet Yıldırımer, meydana gelebilecek yangın ve diğer afet olaylarına hazırlık çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti. Tatbikatta hiçbir personelin yaralanmadığını ve herhangi bir zararın da olmadığını ifade eden Yıldırımer, tatbikata katılanlara teşekkür etti.

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