Çukurca da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde polis memurları tarafından trafik haftası çerçevesinde ilk okul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çukurca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis memurları, trafik hafta nedeniyle Çukurca Atatürk İlkokulu o¨gˆrencilerine trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri kurallara uyulması konusunda öğrencilere broşür dağıtırken, herkesin günlük yaşantısında gönüllü bir trafik polisi olduğunu söylediler.Yapılan etkinlik sonrasında polis memurları o¨gˆrencilere beraberinde getirdikleri hediyeleri takdim etti.