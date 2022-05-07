Çukurca da çocuklar trafik polisi oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle çocuklar sürücülere broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ana temalı başlattığı yeni bir kampanya Hakkari’nin Çukurca ilçesinde de uygulandı. İlçe girişinde yapılan etkinliğe Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, ilçe emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile çocuklar katıldı. Kaymakam Kurt, İçişleri Bakanlığının ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenlik’ mottosuyla başlattığı uygulama hakkında öğrencilerle birlikte sürücü ve yayaları uyarılarda bulunarak kuralları uyulması konusunda ricada bulundu.