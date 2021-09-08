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Çukurca Belediyesinin yaptığı halı saha da ilk maç yapıldı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan halı sahada, Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın da aralarında bulunduğu ilk futbol müsabakası oynandı.

HAKKARİ 08.09.2021, 16:35
Çukurca Belediyesinin yaptığı halı saha da ilk maç yapıldı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan halı sahada, Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın da aralarında bulunduğu ilk futbol müsabakası oynandı.


Çukurca Belediyesi tarafından yapılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye kazandırılan halı saha düzenlenen programla hizmete girdi. İlçenin Emirşaban Mahallesi Şivrez mevkisinde yapımı tamamlanan halı sahada İlçe Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın da aralarında bulunduğu ilk maç yapıldı.


Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle belediyemiz tarafından yapılan halı saha ve spor kompleksi tesislerimiz son hızıyla devam ediyor. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve Hakkari Milletvekili Husret Dinç’inde katılımıyla açılışını yaptığımız halı saha tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetine girmiş bulunmaktadır. Özellikle Çukurca merkezde bulunan sporsever gençlerimizin önemli bir talebini belediye olarak yerine getirmekten dolayı mutluyum” dedi.

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