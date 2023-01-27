Çukurca Belediyesinin seralarında yeni ürünlerin ekimine başlandı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, ilçedeki verimli toprakların değerlendirilmesi ve örtü altı tarımın geliştirilmesi için hayata geçirdiği seracılık projesiyle üretime devam ediyor.

Çukurca Belediyesince tarımsal faaliyetlerin artmasına yönelik iki yıl önce başlattığı çalışmalar devam ediyor. Nar, susam, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştirildiği ilçede, sebze ve meyve yetiştiriciliğini geliştirmeyi ve çiftçilere esin kaynağı olmayı hedefleyen belediye, seracılık projesini hayata geçirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje bünyesinde Berşük mevkisindeki tahsis edilen alanda belediye ekipleri tarafından iki sera kuruldu.

İki yıldır seralara domates ve salatalık üreten belediye ekipleri, seraların arka tarafındaki yaklaşık 2 dönümlük alanda da çilek fidelerini toprakla buluşturuyor.

Çukurca ikliminin ve toprak yapısının meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ensar Dündar, örnek projeler ile üretime katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi. Seracılıkta olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran Dündar, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Belediye çalışanları ile birlikte eline küreği alan Başkan Dündar, çiftçilere örnek olacak ve kazanç sağlama gayreti içinde olduklarını kaydetti. Başkan Dündar, "Çukurca Belediyesi Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde kurulan seralarda yeni mahsullerin ekim ve üretimine devam ediyoruz. Halkımıza en uygun maliyetle sebze üretmek için durmak yok yola devam. Her şey Çukurca için" ifadelerini kullandı.