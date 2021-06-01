Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda ürünlerin bereketli olması ilçe sakinleri sevindirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hazırladıkları proje kapsamında Çukurca’ya kazandırdıkları seralarda ürün almaya başladıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Yerli ve doğal olmasına özen gösterilen seralarda yetişen sebzelerden domates ve salatalık dalından kopartılarak taze bir şekilde maliyetine vatandaşımızla buluşturmaya başladık. Kesinlikle kar amacı gütmeyen ürünleri vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşadık. Seralara kurulan alttan ısıtmalı sistem sayesinde inşallah kış aylarında da üretime devam ederek vatandaşlarımız için ürün yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.