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Çukurca Belediyesinin seraları mahsul vermeye başladı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında kurulan seralarda ekilen domates, salatalık ve çilek fideleri büyüyerek mahsul vermeye başladı.

HAKKARİ 25.05.2021, 15:36
Çukurca Belediyesinin seraları mahsul vermeye başladı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında kurulan seralarda ekilen domates, salatalık ve çilek fideleri büyüyerek mahsul vermeye başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde kurulan seralarda bir ay önce ekilen domates, salatalık ve çilek fidelerinden mahsul almaya başladıklarını belirtti. Başkan Dündar, "Amacımız gençlerimizi tarıma yönlendirerek verimli olan topraklarımızda ürün elde edip ilçenin ihtiyacı olan sebze ve meyve ihtiyacının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca kurumlarımızla hazırladığımız ortak projelerle ilçenin ekonomisine katkı sağlayıp, tarım alanında elde edilen doğal ürünlerle Türkiye’de Zap markasını yaygınlaştırmaktır” dedi.
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