Çukurca Belediyesi ilçeye düğün salonu yapımına başladı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanılan düğün salonu kompleksi için çalışmalar başladı.

Çukurca Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanılan düğün salonu kompleksi için çalışmalar başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belediyemiz tarafından daha önce ilçe girişinde bulunan Şivrez mevkisinde kamulaştırılan alanda düğün salonu kompleksi yapımına başlandı. İçinde kapalı ve açık alanların olacağı nezih bir ortam oluşturulması için İnşallah yakın bir süreçte gerekli çalışmalar bitirilerek ilçe vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.