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Çukurca Belediyesi için yeni hizmet binası

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, yeni hizmet binasının yapımı için çalışmalara başladı.

HAKKARİ 01.10.2021, 11:54
Çukurca Belediyesi için yeni hizmet binası

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, yeni hizmet binasının yapımı için çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ihtiyaca cevap vermemesi ve yapının eski olmasından dolayı yıkılan belediye binasının yerine eski ilçe jandarma binasının yerine modern bir bina yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yeni belediye binası için temel kazma çalışmalarına start verdiklerini ifade eden Dündar, “2022 yılında yeni binamızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bina 2 bin 100 metrekare, toplamda ise 4 bin metrekareyi kapsıyor. Proje maliyeti ise 4 milyon 200 bin TL’dir. Yeni hizmet binamızı 4 kat olacak şekilde yaparak ilçe halkının hizmetine sunacağız” dedi.

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