Çukurca ‘4. Fotosafari Festivali’nde dengbejler geceye damgasını vurdu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan ‘4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ çerçevesinde sahneye çıkan yerel dengbejler seslendirdikleri bölgeye ait türküler eşliğinde halaylar çekildi.

Çukurca’da yapılan ‘4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ etkinlikleri devem ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Çukurca kent meydanında yapılan Rengi Hakkari Sanat topluluğu gösteri ile dengbejler tarafından verilen konser gece geç saatlere kadar devam ederken, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü..

Yapılan etkinliğe Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkari Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, festivale gelen çok sayıda fotoğrafçı ve sporcu katıldı.