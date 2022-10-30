Çobanın yavru boz ayı ile diyaloğu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde çoban Bülent Duyan’ın dağda karşılaştığı yavru boz ayı ile diyaloğu izleyenleri güldürdü.

Derecik ilçesine bağlı Mordağ köyünde çobanlık yapan Bülent Duyan isimli vatandaş, dağda hayvanlarını otlatırken kendisine doğru yaklaşan yavru ayıyı fark etti. Duyan, yavru boz ayıyı cep telefonuyla çekmeye başladı. Hızlı bir şekilde ilerleyen yavru ayı, karşısında Duyan’ı görünce yavaşladı. Ayıya Kürtçe "Nereye gidiyorsun, yolunu mu şaşırdın. Kaçma buraya gel" diye seslenen Duyan’ın yavru ayı ile diyaloğu izleyenleri güldürdü.