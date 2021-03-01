CİSAD üyelerinden doğa yürüyüşü

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Köprücük köyünde bulunan Berşıne Tepesi’ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), hafta sonunda Berşıne Tepesi’ne yürüyüş yaptı. Mart ayında karla kaplı Berşıne Tepesi’ne yürüyüş düzenleyen 19 kişilik ekip, zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç rehberliğindeki yürüyüşün yanı sıra Köprücük’te ve Berşıne’de fotoğraf gezisi de düzenlendi.

Etkinliğe katılan doğasever Cihat Şahin, Hakkari’nin değişik bölgelerini gezdiklerini belirterek, “2 bin 450 rakımlı Berşıne Tepesi’ne zirve tırmanışını başarı ile yaptık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bize bu şansı tanıyan Naci Ertunç’a çok teşekkür ederiz. Güvenle çıktık ve Berşıne Tepesi’nden başarı ile indik” şeklinde konuştu.