Çeltik tarlasından Beşiktaş’a destek

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki pirinç tarlasında çalışan gençler, Beşiktaş bayrağını açarak kutlama yaptılar.

Beşiktaş’ın Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Hakkari’de de sevinçle karşılandı.

Çeltik tarlasında çalışan taraftarlar, Beşiktaş bayrağını açarak sevinçlerini dile getirdiler.