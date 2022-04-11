Cami cemaatinden küçük hafızlara büyük ilgi

Hakkari İl Müftülüğüne bağlı Ahmedi Hane Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri, cami cemaatinden büyük takdir aldı.

Ramazan ayının başlaması ile beraber camilere akın eden vatandaşlar, Merkez Belediye Camii ve bazı mahalle camilerinde cami cemaati ile beraber mukabele okuyan Ahmedi Hane Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri büyük takdir aldı.

Mukabelede Kur’an-ı ezbere okuyan öğrenciler ile ilgili konuşan Belediye Cami İmam Hatibi Yasin Aşkan, “Müftülüğümüz bünyesinde bulunan Ahmedi Hane Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursunda yetişen öğrencilerimiz, güzel sesleri, ahlaki davranışları, İslami ve ilmi yönleri ile vatanına, milletine, İslam ümmetine hayırlı birer evlat olarak yetiştiriliyorlar. Camimizde küçük hafızlarımıza büyük ilgi ve alaka gösteren cemaatimizden Allah razı olsun. Eğer toplum olarak ahlaklı, ilkeli, kültürlerine ve dinine bağlı bir gençlik yetiştirmek istiyorsak, ilimizde bulunan iki Kur’an kursumuza millet olarak sahip çıkmamız gerekmektedir. Burada okuyan öğrencilerin ihtiyaçları, yeme ve içmelerinin karşılanması gerekmektedir. Bu hafızlarımıza verilen her destek Kur’an-a ve İslam’a hizmettir” dedi.