Hakkari’nin en işlek caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı.

Doğalgaz hattı döşüme çalışmalarının ardından Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan yol genişletme, yama ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Kentin adeta şantiyeye döndüğü Hakkari’nin cadde ve sokakları asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi’nde ise asfalt çalışmaları başlatıldı. 3 kat asfaltın yapıldığı caddedeki çalışmaların çevre yolu üzerinden devlet hastanesi önüne kadar devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de çalışmaları yerinde denetledi. Halen birçok cadde ve yolun programda olduğunu belirten belediye yetkilileri, kademeli olarak asfalt çalışmalarının süreceğini ifade ettiler.