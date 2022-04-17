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Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı
Hakkari’de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı.
HAKKARİ 17.04.2022, 09:29
Hakkari’de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’ndeki Sanayi yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.