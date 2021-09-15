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Bin 900 kilometre uzaklıktaki yangına giden itfaiye ekibine başarı belgesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, geçtiğimiz aylara Muğla’da çıkan orman yangına müdahale için giden itfaiye personeline başarı belgesi takdim etti.

HAKKARİ 15.09.2021, 09:09
Bin 900 kilometre uzaklıktaki yangına giden itfaiye ekibine başarı belgesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, geçtiğimiz aylara Muğla’da çıkan orman yangına müdahale için giden itfaiye personeline başarı belgesi takdim etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, geçtiğimiz aylarda Muğla’da çıkan orman yangına müdahale için bin 900 kilometre yol giden ve görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra ilçeye dönen Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği personeline başarı belgesi takdim etti. Başkan Saklı, "Bu başarı belgesi fiili olarak personelimize vermiş olabiliriz. Ancak bu başarı itfaiye amirliğimizde görevli bütün itfaiye personellerimizin ve Şemdinli halkının başarısıdır. Çünkü Muğla’da sadece belediyemizi değil ilçemizi de temsilen oradaydılar. Gönül isterdi ki belediyemizi ve ilçemizi böylesi elim bir olayda temsil etmeleri değil, daha farklı etkinliklerle temsil etmeleridir. Yüce Rabbim ülkemizi, bütün insanlığı semavi ve arazi afet ve musibetlerden korusun ve hepimizi muhafaza eylesin" dedi.

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