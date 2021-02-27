Bilişim öğretmenlerine farkındalık semineri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine yönelik farkındalık semineri düzenledi.

Halk Eğitim Merkezindeki Robotik Kodlama Atölyesi’nde düzenlenen seminerde, öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, seminer ile ilgili açıklamada bulundu. Gerek donanımsal gerekse yazılım konusunda öğrencilere sunulan fırsatları daha iyi değerlendirmek amacıyla böyle bir seminerin düzenlendiğini ifade eden Gür, “Cody-rocky ile robotik kodlama dünyasına adım atacak öğrencilerimizin algoritmik düşünce yapısını beslemek ve bilgi-işlemsel bakış açısı kazandırmayı amaçladık. Mblock’lar ile öğrencilerimizin gerçek hayat problemlerine çözüm sağlayabilmelerini tasarladık. Lego setleri ile STEM projeleri yaparak öğrencilerimizin disiplinler arası ürünler üretmelerini, arduino uygulamaları ile hayal güçlerini psiko-motor becerileriyle birleştirerek geleceklerini inşa edebilecekleri bir ortam oluşturduk” dedi.

Günlük hayatta kullanabileceği herhangi bir eşyayı 3D yazılım programlarıyla tasarlayan öğrencilerin, 3D yazıcılar aracılığıyla bu tasarımları ürün haline dönüştürerek kendi çözümlerini geliştiren bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Gür, “Bu atölyelerde eğitim alan öğrenciler, sahip olduğu tüm teknik becerileri, diğer disiplinlerle harmanlayarak özgün çözümler ve ürünler geliştirir. Tasarlayan, üreten öğrenciler, aynı zamanda öğrenir ve eğlenir. 2023 eğitim vizyon belgesinde bahsi geçen hedeflere ulaşmak için, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımını insanlık hayrına sarf edebilen ahlaklı, bilime sevdalı, meraklı ve kültüre duyarlı bireyler yetiştirmek amacındayız" ifadelerini kullandı.