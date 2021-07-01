Anadolu Gençlik Derneği Hakkâri Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ’Hakkari Robotik Kitap Kafe’ projesi kapsamında Berçelan Yaylası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hakkâri’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği Hakkâri Şubesi de ‘Hakkâri Robotik Kitap Kafe’ projesi kapsamında 50 genç ile doğayla buluştu.

Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi Başkanı A. Vahit Çiftçi’nin ve dernek üyeleri tarafında refakat ettirilen gençler kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Berçelen Yaylası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Çoğu gençlerin ilk kez gittikleri Berçelan Yaylası’nda keyifli saatler geçiren gençler, proje kapsamında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.