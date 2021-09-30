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Belediyenin açık hava sineması final yaptı

Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri “Aladdin” filmi ile final yaptı.

HAKKARİ 30.09.2021, 20:45
Belediyenin açık hava sineması final yaptı

Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri “Aladdin” filmi ile final yaptı.

Belediyenin ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri 7 film gösterimi ile sona erdi. Altay Caddesi Kent Parkı’nda halka ücretsiz olarak açık havada düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlara patlamış mısır ikramında bulunuldu. Vatandaşlar mısır almak için büyük kuyruklar oluşturdu. AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter de vatandaşlarla birlikte tribünlerde birlikte “Aladdin” filmini izledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye olarak her gün yeni bir hizmeti çocuklara, kadınlara ve erkeklere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Demir ise, yaz akşamlarının en güzel eğlencesi dev ekranda açık hava sinema etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür etti.

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