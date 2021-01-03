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Belediyeden temizlik seferberliği
Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentte temizlik çalışması başlattı.
HAKKARİ 03.01.2021, 09:16
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Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentte temizlik çalışması başlattı.
Daha temiz ve sağlıklı bir Hakkari için çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu, mahalle araları, cadde ve sokaklarda sabah saatlerinde 20 personelle temizlik çalışması başlattı. Çevrede toplanan yığınla çöp, kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 80 saatlik kısıtlamada kentin birçok yerini çöplerden arındırdıklarını belirterek, kentteki çevre temizliği seferberliğinin ise devam ettiğini belirttiler.
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