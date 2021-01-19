Belediye ekiplerinin karda zor anları

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su arızası için gittikleri bölgede zor anlar yaşadı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası güzergahı üzerindeki depolara ulaşmak için gittikleri noktada zor anlar yaşadı. Ekipler araçla gidemediği depolara yürüyerek ulaşmayı başardı. Depoları kontrol eden ekipler, araçların olduğu bölgeye tekrar zorlu şarlarda ulaştı.

Çalki mevkiinde de su arızasını gidermek için yola koyulan su arıza ekibi, kar ve tipiye rağmen bölgeye ulaşmayı başararak su arızasını giderdi.

Kar ve tipiye rağmen halkın mağdur olmaması için büyük bir özveriyle görevlerini icra eden ve zorlu doğa şartlarına meydan okuyan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.