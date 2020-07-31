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Belediye ekiplerinin bayram mesaisi
HAKKARİ BELEDİYESİNİN BİRİMLERİ BAYRAM DİNLEMEDEN MESAİ YAPTI.
HAKKARİ 31.07.2020, 17:05
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Hakkari Belediyesi ekiplerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine belediyenin tüm birimleri harekete geçti. Bir yandan belediye ekipleri tarafından park, bahçe, cadde ve sokaklar çöpten arındırılarak dezenfekte edilirken, su ihtiyacı olan mahallelere ise su taşındı. İtfaiye ekipleri yollar tazyikli suyla yıkarken zabıta ekipleri ise kurban satış noktaları ve kesim yerlerini denetledi.
Vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, Kurban Bayramı’nı çarşı merkezi ve mahalle yollarında geçirirken, vatandaşlar ise verilen hizmet sayesinde rahat bir bayram geçirdi.
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