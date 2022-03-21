Son Dakika
Zelenskiy: "Roketler NATO’nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız"
Belediye ekiplerinden yavru kedilere şefkat eli
Hakkari’de donma tehlikesi geçiren anne kedi ve yavruları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
HAKKARİ 21.03.2022, 12:42
Hakkari’de donma tehlikesi geçiren anne kedi ve yavruları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi’nde gelen ihbar üzerine veteriner ekibi olay yerine gitti. Burada yeni doğum yapmış ve soğuktan 3 yavrusunu kaybeden anne kedi ile 2 yavrusunu alan ekipleri, hemen kliniğe götürdü. Burada muayeneleri yapılarak sobanın önünde ısınmaları sağlanan anne kedi ve yavruları, ekipleri müdahalesiyle hayatta kaldı.