Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Hakkari Belediye ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
HAKKARİ 18.10.2021, 14:15
Hakkari Belediye ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler esnasında gıda ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrolü, fiziksel analizi, mutfakların hijyen yönetmeliğine uygunluğu, personel kılık- kıyafetine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Kontroller esnasında uyarılara uymayan işletmelere idari süre verilerek, genel bilgilendirmeler yapıldı.