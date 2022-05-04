Belediye çalışanları gece mesaisinde

Hakkari Belediyesi ekipleri, bayramda vatandaşların susuz kalmaması için gece mesaisi yaptı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebeke hattının arızalanması üzerine hemen harekete geçti. Gece yarısı iş makinalarının kazdığı çukurlara giren belediye ekipleri, yaptıkları uzun uğraşlar sonunda arızayı gidermeye başardı.

Vatandaşlara 7/24 hizmet ulaştırma noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Tunç, “Bayramda hemşerilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır” dedi.