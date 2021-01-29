Belediye buz timi görev başında

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezinde buzla mücadele çalışması başlattı.

Hakkari’de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kente belediye karla mücadele ekibi buzla mücadele çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü kürekli buzla mücadele timi, araçların giremediği noktalarda buzla mücadele çalışması başlattı. Sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda buzla kaplı olan caddeler temizlendi. Çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, buz yüzünden geçit vermeyen kaldırımların temizlenmesi sayesinde rahatlıkla dolaşabildiklerini belirterek, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.