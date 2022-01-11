Başkan Tatlı’dan İHA Temsilcisi Taş’a ziyaret

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükriye Yıldız Tatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Temsilcisi Feyzullah Taş’ı ziyaret etti.

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükriye Yıldız Tatlı, Bedensel Emeliler İl Temsilcisi Cengiz Çatal, İhlas Haber Ajansı (İHA), Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Türkiye İnternet Medyası Birliği Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti.

Başkan Tatlı, "Gazeteciler, mesleğin birçok zorluğuna rağmen gecesini gündüzüne katan, toplumumuzun birikimine ve demokratik hayatımıza katkı sunan bir mesleği icra etmektedirler. Basında görev yapan çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Feyzullah Taş ise Başka Tatlı’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.