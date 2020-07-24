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Başkan Saklı’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ BELEDİYE BAŞKANI TAHİR SAKLI, PKK’NIN SALDIRI SUNUCUSU YARALANAN GÜVENLİ KORUCUSUNU ZİYARET ETTİ.
HAKKARİ 24.07.2020, 19:02
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Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, PKK’nın saldırı sunucusu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.
Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü yakınlarında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Necmettin Kaplan’ın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki mahalle muhtarları da güvenlik korucusunu ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler.
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