Başkan Özbek, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, il merkezi ve Yüksekova ilçesindeki gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti binasında düzenlene toplantıya İHA Hakkari ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Temsilcisi Feyzullah Taş, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş, Yüksekova Halkın Sesi Gazetesi sahibi Ali Yiğit ve ildeki gazeteciler katıldı. Herkese kapısının açık olduğunu söyleyen Başkan Özbek, “Biz herkesi kucaklamaya hazırız. Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır. Biz insanımıza hizmet için varız. Göreve başlarken Rabbim bu görevi bana şerefiyle yürütmemi ve şerefiyle teslim etmemi nasip etsin. Milletin sözde değil özde hizmetkarıyız demiştim. Ben Hakkari halkından rica ediyorum, gelin el ele verelim. Fakir ve fukaramıza, mağdurumuza sahip çıkalım. Rabbim bizi halkımıza karşı mahcup etmesin. Halkımızla beraber hep birlikte bu görevi yürüteceğiz. Çok yakında halk toplantıları düzenleyip sorun ve sıkıntıları birlikte ele alacağız” dedi.