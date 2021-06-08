Başkan Keskin’den Kumasar’a teşekkür plaketi

Hakkari Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin tarafından Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar’a teşekkür paketi verildi.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar’ı makamında ziyaret ederek, engellilere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Keskin, Kumbasar’ın gerek derneklerine gerekse 2. lige yükselen Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına yakın ilgi göstermesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Başkan Keskin, “Valimiz İdris Akbıyık’ın birçok ortamda engellilerin sorununa dikkat çeken beyanatları, başarı kaydeden basketbol takımımıza desteği ve engelli bireylere ilgi ve alakası şehrimizde engellilerimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu sebeple başta Valimiz İdris Akbıyık’a ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kumbasar’a şahsım ve temsil ettiğim engellilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.