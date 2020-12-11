Başkan Gür’den Çukurca esnafına ziyaret

AK Parti Hakkâri İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindekiler, Çukurca ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Çukurca’ya gelen Başkan Gür ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi. Esnafın sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Gür, daha sonra Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar’la bir araya geldi. Makamında ziyaret ettiği Başkan Dündar’dan belediyenin hizmetleri hakkında bilgi alan Gür, AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığını da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.