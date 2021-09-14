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Başkan Geçirgen muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

HAKKARİ 14.09.2021, 15:56
Başkan Geçirgen muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Perviz Geçirgen, ilk olarak ilçenin Doski mıntıkasında bulunan köy muhtarlarıyla verilen kahvaltıda bir araya geldiler.

Başkan Geçirgen, derneğinin amacını muhtarlara anlatarak, yapılacak hizmetler için de destek istedi. Bilgilendirmeden sonra Başkan Geçirgen, muhtarların sıkıntılarını dinleyerek tek tek not aldı. Muhtarlar ise Hakkâri Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen’e yapacağı hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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