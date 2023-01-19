Başkan Dündar şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede bulunan şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Açıklamalarda bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle Çukurca’da yapacaklarımızı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz Bugün şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli yakınları ve gazilerimiz ile beraber ilçemizde yapılan ve yapılacak projelerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bugünlere gelinmesinde haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz şehit ailelerinin taleplerini dinledik. Belediye olarak her türlü imkanlarımızla yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.