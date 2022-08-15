banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Başkan Dündar, belediye hizmetlerini denetledi

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediye hizmetlerini yerinde denetledi.

HAKKARİ 15.08.2022, 14:45
Başkan Dündar, belediye hizmetlerini denetledi

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediye hizmetlerini yerinde denetledi.

Başkan Dündar, belediye tarafından yapımı devam eden yeni hizmet binası, düğün salonu ve konutları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dündar, ilçedeki hizmetlerin devam ettiğini belirtti.

İlçenin değişip dönüştüğünü ifade eden Başkan Dündar, ilçeye büyük önem veren Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara da teşekkür etti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu