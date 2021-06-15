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Başkan Büyüksu’dan engelli bireylere destek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 5 tane tekerlik sandalye hediye etti.

HAKKARİ 15.06.2021, 15:15
Başkan Büyüksu’dan engelli bireylere destek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 5 tane tekerlik sandalye hediye etti.

İlçede 3 ay önce açılan Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlar için Başkan Büyüksu’dan destek istedi. Bunun üzerine Başkan Büyüksü, 5 tane tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için dernek yetkililerine teslim etti.

Örnek davranıştan ötürü dernek yöneticileri, Başkan Büyüksu’ya teşekkür etti.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, “Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Bizde belediye olarak paylaşmayı tercih ettik ve Yüksekovalı engelli kardeşlerimiz için 5 adet tekerlekli sandalye alıp hediye ettik. Bu hizmette emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.
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