Başkan Büyüksu gazetecilerle bir araya geldi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen’in düzenlediği yemeğe İhlas Haber Ajansı (İHA) Yüksekova Temsilcisi Metin Tek, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Ulaş Güven, Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Yaşar Kaplan, Sabah Gazetesi Muhabiri Musa Düzenci ve Yüksekova Haber Muhabiri İmat Taş katıldı.

Memleketin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirten Başkan Büyüksu, “Geldiğimizden beri tek derdimiz Yüksekova ve Esendere’nin kalkındırması oldu. Yüksekova’da yaşanan sorunları çözme noktasında yerel ve ulusal gazetecilerimizle bir araya geldik. Onların 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum. Basın özgürlüğünü yansıttıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Gazetecilerimizle bugün Yüksekova’nın sorunlarını çözme noktasını konuştuk ve değerlendirdik. İnşallah bundan sonra Yüksekovamız için gereken tüm adımları STK’larımızla, başkanlarımızla ve gazetecilerimizle atacağız” dedi.

Yemeğe Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Kepenek de katıldı.