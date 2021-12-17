Başkan Beyter’den engelli sporcuya destek

AK Parti Hakkari İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, bir süre önce İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Şampiyonasına Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı ile katılan Hakkarili Ceylan Yılmaz’ı tebrik ederek çiçek ve hediyeler takdim etti.

AK Parti Hakkari İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Şampiyonasına Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar A Milli Takımı ile katılan Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularından Ceylan Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Beyter, Yılmaz’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Başkan Beyter, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sizleri bir başarı öyküsü ile tanıştırayım. 30 numaralı formasıyla hem ülkemizi hem de ilimizi temsil eden Ceylan Yılmaz, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar A Milli Takım ile İspanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katılarak göğsümüzü kabarttı. Başarıların devamını diliyoruz. Yılmaz’a katkı gösteren Hakkari Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Mesut Keskin, Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükriye Yıldız Tatlı ve Takım Hocası Cengiz Çatal’ı tebrik ediyorum" dedi.