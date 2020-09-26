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Başkan Aydoğdu vatandaşlara maske dağıttı

HAKKARİ GENÇLİK VE ENGELLİLER DERNEĞİ BAŞKANI YAVUZ AYDOĞDU VE BERABERİNDEKİ DERNEK ÜYELERİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ 400 MASKE DAĞITTI.

HAKKARİ 26.09.2020, 09:23
Başkan Aydoğdu vatandaşlara maske dağıttı

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve beraberindeki dernek üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz 400 maske dağıttı.

Kentin değişik noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Başkan Aydoğdu, korona virüs salgını nedeniyle birçok ölümün yaşandığını ifade ederek virüsten kurtulmanın en iyi yolu 14 hijyen kuralları uyulması gerektiğini söyledi. Aydoğdu, ”Hakkari’de yaşayan vatandaşlarımız sosyal mesafeye uyarak Maskeleri takip kendi sağlığını ve insanlarımız sağlığını düşünüp hareket etmeliyiz. Korona virüsü belirtileri taşıyan engelli ve diğer vatandaşlarımızın acilen herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeye davet ediyoruz. Her türü türlü önemli alan başta Cumhurbaşkanımıza Sağlık Bakanlığımıza, Hakkari Valimize ve sağlık çalışanlarımıza kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz” dedi

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